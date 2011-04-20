Нужен баннерщик (полная занятость, удаленка).

$1200
БаннерыЗакрыт1 заявка131 просмотр
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В компанию которая занимается Интернет-рекламной на постоянную основу нужен хорошего уровня дизайнер баннеров. ЗП - 1200$ Баннеры нужны будут не только классического типа но и интерактивные как тут - seasonvar.ru.

Оставляйте ссылки на портфолио и контакт в скайпе (сюда или в личку).

13 лет назад
Xeothy
Михаил 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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