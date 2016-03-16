Cделать баннер на HTML5

Нужно сделать баннеры на HTML5 для Интернет - магазина по нумизматики. На основании предоставленных фото монет (прилагаются) сделать эскизы самих кадров, движения, эффектов появления - пропадания текста, смены изображений, возможно подсветок и т.д. , что там есть в Вашем творческом арсенале. Все

должно выглядеть легко, стильно, привлекательно. Вот здесь http://moneta-russia.ru/demo.php есть баннеры, которые сейчас используются на сайте, надо сделать примерно в таком же духе, но более качественно по дизайну и более эффектно. С использованием современных возможностей предоставляемых HTML5. Согласовываем эскизы и потом делаете в двух форматах 140х800 и 300х400. Жду Ваших предложений, по цене, срокам, предлагаемым решениям.