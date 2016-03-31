Баннеры для соц сетей

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Завершен16 заявок268 просмотров

Необходимо сделать несколько кликабельных баннеров для соц сетей фейсбук и вконтакте.

9 лет назад
Dmitry-D
Дмитрий 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

teaches
40 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Быстро и качественно выполнена работа. Отличное понимание задачи и коммуникация в любое время. Рекомендую для сотрудничества.
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Заявки фрилансеров

teaches
40 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад

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