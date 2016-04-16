Сделать flash-баннер на основе исходников PSD

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен3 заявки201 просмотр

Уважаемые аниматоры,

требуется оперативно сделать баннер согласно раскадровке в PSD: https://docs.google.com/document/d/1pYFdUVvXsI6zPr_vXZKnelxWJVGbyiH4gFl2jACVy5k/edit

Улучшения и идеи приветствуются.

9 лет назад
bobyakov
Илья 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Все сделано оперативно и качественно, результатом доволен. Рекомендую Виталия к сотрудничеству.
Шикарно поработали с Ильей! Доволен всем. Рекомендую, как надежного и хорошего заказчика.

Заявки фрилансеров

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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