Есть три баннера по одной услуге (Во вложении). Нужно сделать из каждого 15 форматов под Google AdWords с образцов, или возможно в некоторых случаях сделать свой вариант. Тип файла JPEGJPGPNGGIFРазмер файлаНе более ...
Сделать flash-баннер на основе исходников PSD
Уважаемые аниматоры,
требуется оперативно сделать баннер согласно раскадровке в PSD: https://docs.google.com/document/d/1pYFdUVvXsI6zPr_vXZKnelxWJVGbyiH4gFl2jACVy5k/edit
Улучшения и идеи приветствуются.
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