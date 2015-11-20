Вот на этой странице: http://goo.gl/bqTAFu Справа чуть ниже есть баннер "FitService", на его замену нужен анимированный баннер компании по б/у запчастям. Без особых заморочек, типа "найдем любую запчасть" и какое-нибудь движение, чтобы привлекать внимание. Лого + фирстиль есть. Сразу просьба писать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Делаем сайт автошколы на инстанте и этом шаблоне http://portfolio2.site-stroi.ru/ (это демо).
Надо сделать дизайн слайдера с тремя слайдами по темам:
1. Автошкола с 1998 г на рынке и тысячи подготовленных водителей
2. Собственная оптимизированная программа, одобренная а ГАИ
3. Все классы в разных районах Петербурга около метро
Необходимо учесть, что все оранжевое в шаблоне будет изменено на синее. Логотип автошколы и сам шаблон вышлю.
Укажите пожалуйста стоимость и сроки.
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