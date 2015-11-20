Дизайн слайдера

БаннерыЗакрыт13 заявок203 просмотра
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Делаем сайт автошколы на инстанте и этом шаблоне http://portfolio2.site-stroi.ru/ (это демо).

Надо сделать дизайн слайдера с тремя слайдами по темам:

1. Автошкола с 1998 г на рынке и тысячи подготовленных водителей

2. Собственная оптимизированная программа, одобренная а ГАИ

3. Все классы в разных районах Петербурга около метро

Необходимо учесть, что все оранжевое в шаблоне будет изменено на синее. Логотип автошколы и сам шаблон вышлю.

Укажите пожалуйста стоимость и сроки.

8 лет назад
joum
52 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
flashikgoon777
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$45
5 дней
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