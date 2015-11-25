Вот на этой странице: http://goo.gl/bqTAFu

Справа чуть ниже есть баннер "FitService", на его замену нужен анимированный баннер компании по б/у запчастям.

Без особых заморочек, типа "найдем любую запчасть" и какое-нибудь движение, чтобы привлекать внимание.

Лого + фирстиль есть.

Сразу просьба писать бюджет и сроки.