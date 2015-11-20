Flash банеры на сайт

Нужно сделать 1 статический баннер на сайт, в jpg. Размер 1140px-390px Тематика - зимняя коллекция женской обуви. Есть фотографии 4-х моделей обуви, которые нужно вырезать с белого фона и поставить на симпатичный зимний фон (на ваш выбор). Сверху написать ...