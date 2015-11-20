Flash банеры на сайт

Задача: нарисовать 1 баннер на Главную в стилистике сайта (керамическая плитка). Оплата через WebMoney Жду Ваших предложений по цене. Портфолио обязательно!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необхадима разработака и создание флеш банеров на сайт для рекламы.
Сайт проекта https://arcticcoin.org
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