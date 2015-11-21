Необхадима разработака и создание флеш банеров на сайт для рекламы. Сайт проекта https://arcticcoin.org
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Здравствуйте!
Необходимо сделать несколько баннеров. Размер 812 х 237.
Статичные. Не сложные. Но красивые.
Инфу (в том числе фотографии) предоставлю.
Просьба указывать цену в рублях за 1 штуку.
Бюджет минимальный. Сроки - вчера.
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