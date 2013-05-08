Требуется поправить пару моментов в уже созданном Flash-баннере, добавить и исправить пару кадров. Жду отклика от компетентных людей, хотелось бы обращаться в дальнейшем.
Два флеш-баннера
Необходимо создать два органичных флеш-беннера для спортивного портала. Качество работ высокое – оплата только после установки без багов на сайт.
рзамеры.
боковой баннер - 170х180
центральный баннер - 560х85
Смторите скрин
Подробности при обсуждении.
Выбранный исполнитель
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