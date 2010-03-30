Нада создать банер 728 на 90 пикселей простенький 2-3 слайда! Реклама сайта актерского агетства
Флеш-баннер
Исходники в векторе, фотошопе.
Баннер для свадебного сайта.
Сценарий один. 2-4 слайда, хорошая анимация.
Нужно 3 баннера разных размеров:380х80, 550х60, 323x120
Сроки: сейчас.
Оплата: WMZ, WMR, на карту ПриватБанка (Украина)
Заявки фрилансеров
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