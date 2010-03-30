Флеш-баннер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт5 заявок161 просмотр

Исходники в векторе, фотошопе.

Баннер для свадебного сайта.

Сценарий один. 2-4 слайда, хорошая анимация.

Нужно 3 баннера разных размеров:380х80, 550х60, 323x120

Сроки: сейчас.

Оплата: WMZ, WMR, на карту ПриватБанка (Украина)

15 лет назад
Roland777
Евгений 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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