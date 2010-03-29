Баннер Flash +xml

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Закрыт7 заявок155 просмотров

Необходим баннер размером 160 на 300 пикселей.

Абсолютно без анимации. Флеш нужен для того что бы клиент смог через xml менять Картинку при необходимости и сам текст.

В приложении картинка и текст к баннеру ! Так как картинка маловата для такого размера баннера,необходимо как то плавно ее слить с фоном . На ваше усмотрение,главное что бы получилось аккуратно и стильно.

Жду Ваших предложений по цене и срокам.

15 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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