Баннер Flash +xml

Необходим баннер размером 160 на 300 пикселей.

Абсолютно без анимации. Флеш нужен для того что бы клиент смог через xml менять Картинку при необходимости и сам текст.

В приложении картинка и текст к баннеру ! Так как картинка маловата для такого размера баннера,необходимо как то плавно ее слить с фоном . На ваше усмотрение,главное что бы получилось аккуратно и стильно.

Жду Ваших предложений по цене и срокам.