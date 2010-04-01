ТЗ в приложении Раскадровку без анимации нужно сделать до завтра (31.03) 13.00 После подтверждения раскадровки доделать баннер до конца за 1 день, т.е., готовый баннер нужен не позднее ...
Отрисовка баннера с небольшой анимацией
Во вложении лого компании в псд.
Берем его за основу баннера на сиреневом фоне. (пример фона можно посмотреть
на картинке в jpeg ).
Также прилагаю техтребования.
Наш банер должен быть 200 на 200.
А самое главное, что исходники простые, размер баннера маленький, полета для
фантазии мало, но клиенту хочется что-нибудь по-оригинальней!!
Может загогулина крутиться и т.п.
Выбранный исполнитель
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