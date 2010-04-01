Отрисовка баннера с небольшой анимацией

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен8 заявок248 просмотров

Во вложении лого компании в псд.

Берем его за основу баннера на сиреневом фоне. (пример фона можно посмотреть

на картинке в jpeg ).

Также прилагаю техтребования.

Наш банер должен быть 200 на 200.

А самое главное, что исходники простые, размер баннера маленький, полета для

фантазии мало, но клиенту хочется что-нибудь по-оригинальней!!

Может загогулина крутиться и т.п.

15 лет назад
JohnFisher
Евгений 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад
15 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель, рекомендую!
Замечательный заказчик! С удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка флеш баннера 468*60

    ТЗ в приложении Раскадровку без анимации нужно сделать до завтра (31.03) 13.00 После подтверждения раскадровки доделать баннер до конца за 1 день, т.е., готовый баннер нужен не позднее ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание Баннера

    Здравствуйте. Нужно сделать flash баннер. Размер как на сайте http://ironmaster.com.ua/index.php Основные требования: 1.На баннере большее время должна присутстовать надпись о скидках(примеры я в файлах прикреплю) 2.Эта надпись изменяеться на ...

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать 3 gif баннера

    $30

    Гиф баннеры 3-х форматов 120х120, 120х240, 468х60 тема общая, подробности напишу исполнителю

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Стильный статичный баннер

    Необходим баннер размером 160 на 300 пикселей, без анимации статичный (jpeg,gif)/ В приложении картинка и текст к баннеру ! Так как картинка маловата для такого размера баннера,необходимо как то плавно ее слить с фоном ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Флеш баннер

    Доброе утро. Нужно сделать банер во флеше. Размер 270*80. Сайт занимается грузоперевозками по Росии и СНГ. Сумма Сроки???

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Баннер Flash +xml

    Необходим баннер размером 160 на 300 пикселей. Абсолютно без анимации. Флеш нужен для того что бы клиент смог через xml менять Картинку при необходимости и сам текст. В приложении картинка и текст ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • 2 баннера - GIF

    Нужно 2 баннера примерно такого же качества как в приложении. Фото на баннер (до и после) необходимо подобрать и отредактировать самостоятельно, согласно заданным критериям. Тематика каждого баннера разная. Подробности при личной ...

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Баннер с ротацией для интернет магазина

    Необходим баннер с ротацией (4 вкладки) для интернет-магазина сантехники. Ранее спрашивали что такое с ротацией, можно посмотреть на http://www.003.ru/ пример Размер 440*160 Цена, срок, icq

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Баннеры для интернет магазина

    Необходимо 5 баннеров для интернет-магазина сантехники. Статичные Размер 200 на 250 Спец предложение, лучшая цена и т.д. Срочно, цена, срок, icq для быстрой связи.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад