Необходим баннер размером 160 на 300 пикселей, без анимации статичный (jpeg,gif)/ В приложении картинка и текст к баннеру ! Так как картинка маловата для такого размера баннера,необходимо как то плавно ее слить с фоном ...
Нужен флеш баннер
Нужен флэш-баннер. Подробности письмом.
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