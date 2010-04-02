Стильный статичный баннер

Необходим баннер размером 160 на 300 пикселей, без анимации статичный (jpeg,gif)/

В приложении картинка и текст к баннеру ! Так как картинка маловата для такого размера баннера,необходимо как то плавно ее слить с фоном . На ваше усмотрение,главное что бы получилось аккуратно и стильно и влез весь текст.

Нужно использовать не более 2-х разных шрифтов (желательно из веб набора) так как, баннер будет сверстан, и возможность у админа будет менять шрифт и картинку. Можно и не из веб набора,сделает тогда верстальщик подкачкой шрифты.

Жду предложений по цене и срокам.