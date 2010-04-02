Стильный статичный баннер

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен6 заявок209 просмотров

Необходим баннер размером 160 на 300 пикселей, без анимации статичный (jpeg,gif)/

В приложении картинка и текст к баннеру ! Так как картинка маловата для такого размера баннера,необходимо как то плавно ее слить с фоном . На ваше усмотрение,главное что бы получилось аккуратно и стильно и влез весь текст.

Нужно использовать не более 2-х разных шрифтов (желательно из веб набора) так как, баннер будет сверстан, и возможность у админа будет менять шрифт и картинку. Можно и не из веб набора,сделает тогда верстальщик подкачкой шрифты.

Жду предложений по цене и срокам.

15 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

Antil
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$8
1 день
Понравилось сотрудничать с Романом,Оперативно реагирует на правки,всегда на связи,приятен в общении !!!
Отличный заказчик. Предоставил все материалы для работы. Приятен в общение и отзывчив. Оплата моментально. Желаю удачи и надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

Antil
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад

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