Создание Баннера

Здравствуйте.

Нужно сделать flash баннер. Размер как на сайте http://ironmaster.com.ua/index.php

Основные требования:

1.На баннере большее время должна присутстовать надпись о скидках(примеры я в файлах прикреплю)

2.Эта надпись изменяеться на другую,вот эту: (В НАШЕМ МАГАЗИНЕ КЛИЕНТЫ САМИ ВЫБИРАЮТ СЕБЕ СКИДКИ)

Смена должна происходить не быстро, что бы можно было прочитать о скидках.

Ну и сделать что бы хорошо все выглядело. Желательно преобладание цветов как на баннере сайта(серый,желтый.белый)

То есть главное это донести до клиента информацию.

Жду предложений.