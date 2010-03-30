Нужен флэш-баннер. Подробности письмом.
Создание Баннера
Здравствуйте.
Нужно сделать flash баннер. Размер как на сайте http://ironmaster.com.ua/index.php
Основные требования:
1.На баннере большее время должна присутстовать надпись о скидках(примеры я в файлах прикреплю)
2.Эта надпись изменяеться на другую,вот эту: (В НАШЕМ МАГАЗИНЕ КЛИЕНТЫ САМИ ВЫБИРАЮТ СЕБЕ СКИДКИ)
Смена должна происходить не быстро, что бы можно было прочитать о скидках.
Ну и сделать что бы хорошо все выглядело. Желательно преобладание цветов как на баннере сайта(серый,желтый.белый)
То есть главное это донести до клиента информацию.
Жду предложений.
Заявки фрилансеров
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