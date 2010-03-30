Создание Баннера

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт5 заявок107 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать flash баннер. Размер как на сайте http://ironmaster.com.ua/index.php

Основные требования:

1.На баннере большее время должна присутстовать надпись о скидках(примеры я в файлах прикреплю)

2.Эта надпись изменяеться на другую,вот эту: (В НАШЕМ МАГАЗИНЕ КЛИЕНТЫ САМИ ВЫБИРАЮТ СЕБЕ СКИДКИ)

Смена должна происходить не быстро, что бы можно было прочитать о скидках.

Ну и сделать что бы хорошо все выглядело. Желательно преобладание цветов как на баннере сайта(серый,желтый.белый)

То есть главное это донести до клиента информацию.

Жду предложений.

15 лет назад
ink87
Артем 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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