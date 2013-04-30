Флеш-баннер

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Закрыт15 заявок215 просмотров

Нужно сделать флеш баннер.

Тип банера нужен такой же как в примере, то есть просто горизонтальная анимация с проблеском.

Будет только другой текст и возможно другие цвета, но тип такой же.

Пишите, пожалуйста, сколько это будет стоить

12 лет назад
Archer_Seryoga
Сергей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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