Нужен дизайн банеров для Озона

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен13 заявок484 просмотра

Нужно сделать все банеры для витрины на озоне 

https://seller-edu.ozon.ru/docs/how-to-sell-effectively/showcase.html

И банеры к 4 категориям товаров для рекламы:

https://seller-edu.ozon.ru/docs/how-to-sell-effectively/promo/my-promo/banners-requirements.html

4 года назад
sparj
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nasty_a_
Мазур 
32 года
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
4 года назад
$27
1 день
Escrow
Все отлично
Всё ок, рекомендую

Заявки фрилансеров

Александр
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
26 отзывов
4 года назад
Владимир
 
21 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Татьяна
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Надежда
 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 отзывов
4 года назад
Максим
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
11 дней назад
58 отзывов
4 года назад
Nasty_a_
Мазур 
32 года
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
4 года назад
Алиса
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 месяца назад
32 отзыва
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
27 минут назад
61 отзыв
4 года назад
#1
Баннеры
Никита
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Алексей
 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
611 отзывов
4 года назад
Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Валерия
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
77 отзывов(-2)
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать баннер на поиске для яндекс.директ

    Ищется дизайнер для срочного создания рекламного баннера для Яндекс.Директ. Тематика баннера - подключение газа к частному дому. Разработайте привлекательный и информативный баннер, соответствующий требованиям платформы.

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать баннеры для сайта

    Необходимо перерисовать баннеры для сайта pizza-sushi32.ru. Обновить текст на баннере с доставкой, а также изменить информацию о новом адресе. Опционально предложить вариант логотипа.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Instagram дизайн

    Разработайте уникальные баннеры для Instagram, учитывая требования к визуальной эстетике и привлекающей внимание графике. Ожидается креативный подход и качество исполнения, чтобы повысить вовлеченность аудитории.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Шапка для группы Вконтакте

    $7

    Необходимо разработать шапку для группы Вконтакте на финансовую тематику. Должны быть включены компания, комиссия 6%, URL сайта и триггер-кнопка. Работа должна быть выполнена в PSD с использованием радиального градиента. Примеры работ приветствуются. Учитывайте чувство стиля и вкуса.

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать 2 баннера для слайда

    $50

    Необходимо нарисовать 2 баннера размером 1690х900 в формате jpg. Первый баннер должен изображать 2-4 акустические системы, второй — место для новости с текстом и графическими элементами. Фон белый, графика в стиле скетча. Наличие черно-белой графики в портфолио обязательно.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Баннер на первый экран

    Требуется разработать баннер для первого экрана сайта с тематикой 3D моделирования. Важно, чтобы баннер привлекал внимание и гармонично вписывался в общий дизайн страницы.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать баннер для сайта.

    $7

    Требуется разработать баннер для сайта, который будет соответствовать тематике и стилю проекта. Необходимо учесть все требования к дизайну и функциональности баннера для успешной интеграции на сайт.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад