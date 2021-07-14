Ищется дизайнер для срочного создания рекламного баннера для Яндекс.Директ. Тематика баннера - подключение газа к частному дому. Разработайте привлекательный и информативный баннер, соответствующий требованиям платформы.
Нужен дизайн банеров для Озона
Нужно сделать все банеры для витрины на озоне
https://seller-edu.ozon.ru/docs/how-to-sell-effectively/showcase.html
И банеры к 4 категориям товаров для рекламы:
https://seller-edu.ozon.ru/docs/how-to-sell-effectively/promo/my-promo/banners-requirements.html
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