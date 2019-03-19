Здравствуйте! Необходимо нарисовать 17 баннеров для Google Adwords. Параметры такие:[list][*]200 × 200 Малый квадрат[*]240 × 400 Вертикальный прямоугольник[*]250 × 250 Квадрат[*]250 × 360 Тройное широкоэкранное объявление[*]300 × 250 Встраиваемый прямоугольник[*]336 × 280 Большой прямоугольник[*]580 × 400 Netboard[*]468 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать баннер для сайта
Подробности в ЛС
- Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $25
https://docs.google.com/document/d/1S6B0GQDJy0qvfn1TnnUhqREDMPXyH-V2HsRmy7o0gYA/edit?usp=sharingЗавершен5 лет назад
Нужно нарисовать рекламный баннер для телеграм канала о покупках. Оплата webmoney. Нужен будет psdЗавершен5 лет назад
Задание для новичков, кому нужен отзыв. Есть обложка для вк, есть psd. нужно изменить цветаБаннеры33 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $15
Есть 4 почти одинаковых флеш ролика, необходимо в них заменить логотип. Исходник в swiЗакрытнет даты
Здравствуйте. Нужна разработка баннера аналога [url=https://battle-tanks.games/banners/728.gif]https://battle-tanks.games/banners/728.gif [/url] Текст: ACORA TEAM BOТ - Автономный Форекс Робот10 до 30% в месяц, Время идёт, деньги капают Использовать льва с изображения (исходник дам выбранному исполнителю)Баннеры14 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен разработчик баннера на сайтеБаннеры22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Создание персонажей и разработка главного банера сайтаБаннеры6 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать дизайн для соц. сетей (ВК, Instagram), а также баннеры для сайтов. Подробности в ЛС.Баннеры22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть готовые баннера, нужно их видоизменитьБаннеры29 заявокЗакрыт5 лет назад