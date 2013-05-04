Необходимо создать два органичных флеш-беннера для спортивного портала. Качество работ высокое – оплата только после установки без багов на сайт. рзамеры. боковой баннер - 170х180 центральный баннер - 560х85 ...
Разработка флеш-баннера в 2х размерах
Необходимо разработать флеш-баннер для биржи ставок в 2х размерах: 600х200, 468х60. В перспективе будут заказы на ресайз в другие разрешения.
Для справки:
Биржа ставок - место, где игроки заключают между собой пари на результаты матчей, в отличии от ставок в букмекерской конторе, где игроки заключают пари с самой конторой.
Постановка задачи:
Есть текст, который должен последовательно быть показан на баннере. Есть 4 уже готовых нарисованных кадра (во вложении), которые нарисовал флеш-разработчик и, не доработав, бросил задачу.
Что необходимо:
1. Воспроизвести то, что уже нарисовано на скриншотах во флеше. При воспроизведении учитывать следующие замечания:
1.1. Кадр "любишь спорт и хочешь зарабатывать?". Здесь поместить фигурку игрока биржи. Сначала фигурка грустная, но после появления надписи "любишь спорт и хочешь зарабатывать" фигурка улыбается и кивает головой (кивание можно условно показать). Либо - показывает большой палец вверх вместо кивания.
1.2. Кадр "Заключай пари с другими игроками":
Заголовком сделать надпись "Играй на бирже ставок от БК "Гол+Пас"!
Под заголовком поместить две равнозначные дочерние надписи - "Заключай пари с другими игроками" и "попробуй себя букмекером". Их нужно сделать хоть и призывами к действию, но не кнопками.
Среди фигурок игроков должны быть та самая фигурка игрока из первого кадра, а возле неё проявляются из состояния прозрачности фигурки других игроков.
1.3. Экран преимуществ биржи:
Нужно отделить фон разных преимуществ, сделать между ними пробелы в фоне, чтобы они визуально смотрелись отделенными друг от друга.
Вместо чекбоксов сделать под преимуществами проигрывающиеся по очереди следующие эффекты:
- Под "никаких лимитов" цифра 5 долларов, которая затем начинает с "эффектом игрового автомата" (внутренняя рулетка меняет старые цифры в слотах на новые) расти до 9999. Значек доллара можно поместить слева от числовых слотов.
Эффект можно частично увидеть здесь (http://www.randstuff.ru/number/) - когда генерируется число, цифры падают сверху вниз.
- Под "минимальная комиссия" - цифры в слотах с 0-х значений меняются по той же схеме, пока общий результат не останавливаются на 5%. Знак процента - справа от крайнего правого слота.
- Под "гарантии выплат и лучшие кофы на горячие матчи" - нужно схожим образом показать привлекательность. Возможно - вместо цифр - изображения джокеров или монеток в слотах, возможно как-то по-другому.
2. Дорисовать 2-кадр, на котором изображен текст "надоели жесткие ограничения букмекеров?" и фигурка строгого букмекера, на фоне - символические изображения правил и запретов в виде папочек с надписями "запрещено", красными крестиками или что-то в таком духе.
3. Адаптировать результат под размер 468х60, по возможнсоти сохранив цельность и ключевые элементы.
Все детальные пожелания описанные выше - обсуждаемы при наличии инициативы и конструктивных предложений со стороны исполнителя.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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