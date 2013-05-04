Разработка флеш-баннера в 2х размерах

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
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Необходимо разработать флеш-баннер для биржи ставок в 2х размерах: 600х200, 468х60. В перспективе будут заказы на ресайз в другие разрешения.

Для справки:

Биржа ставок - место, где игроки заключают между собой пари на результаты матчей, в отличии от ставок в букмекерской конторе, где игроки заключают пари с самой конторой.

Постановка задачи:

Есть текст, который должен последовательно быть показан на баннере. Есть 4 уже готовых нарисованных кадра (во вложении), которые нарисовал флеш-разработчик и, не доработав, бросил задачу.

Что необходимо:

1. Воспроизвести то, что уже нарисовано на скриншотах во флеше. При воспроизведении учитывать следующие замечания:

1.1. Кадр "любишь спорт и хочешь зарабатывать?". Здесь поместить фигурку игрока биржи. Сначала фигурка грустная, но после появления надписи "любишь спорт и хочешь зарабатывать" фигурка улыбается и кивает головой (кивание можно условно показать). Либо - показывает большой палец вверх вместо кивания.

1.2. Кадр "Заключай пари с другими игроками":

Заголовком сделать надпись "Играй на бирже ставок от БК "Гол+Пас"!

Под заголовком поместить две равнозначные дочерние надписи - "Заключай пари с другими игроками" и "попробуй себя букмекером". Их нужно сделать хоть и призывами к действию, но не кнопками.

Среди фигурок игроков должны быть та самая фигурка игрока из первого кадра, а возле неё проявляются из состояния прозрачности фигурки других игроков.

1.3. Экран преимуществ биржи:

Нужно отделить фон разных преимуществ, сделать между ними пробелы в фоне, чтобы они визуально смотрелись отделенными друг от друга.

Вместо чекбоксов сделать под преимуществами проигрывающиеся по очереди следующие эффекты:

- Под "никаких лимитов" цифра 5 долларов, которая затем начинает с "эффектом игрового автомата" (внутренняя рулетка меняет старые цифры в слотах на новые) расти до 9999. Значек доллара можно поместить слева от числовых слотов.

Эффект можно частично увидеть здесь (http://www.randstuff.ru/number/) - когда генерируется число, цифры падают сверху вниз.

- Под "минимальная комиссия" - цифры в слотах с 0-х значений меняются по той же схеме, пока общий результат не останавливаются на 5%. Знак процента - справа от крайнего правого слота.

- Под "гарантии выплат и лучшие кофы на горячие матчи" - нужно схожим образом показать привлекательность. Возможно - вместо цифр - изображения джокеров или монеток в слотах, возможно как-то по-другому.

2. Дорисовать 2-кадр, на котором изображен текст "надоели жесткие ограничения букмекеров?" и фигурка строгого букмекера, на фоне - символические изображения правил и запретов в виде папочек с надписями "запрещено", красными крестиками или что-то в таком духе.

3. Адаптировать результат под размер 468х60, по возможнсоти сохранив цельность и ключевые элементы.

Все детальные пожелания описанные выше - обсуждаемы при наличии инициативы и конструктивных предложений со стороны исполнителя.

12 лет назад
mainsan
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Eney
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$60
2 дня
Андрей превосходно проявил себя в сложных условиях моего проекта - во-первых, показал себя действительно "парубком моторным", сделав работу практически за сутки, на что другие флешеры из топ-10 просили в несколько раз больше. Во-вторых, не испугался запутанного вида требований, вник в них и четко ухватил суть того, что нужно. По ходу работы от него исходили дельные комментарии и предложения. Все правки по результатам, которых было немало - выполнил без малейших возражений. Все сделано красиво и качественно. Рекомендую этого флеш-разработчика, обязательно буду обращаться еще.
Александр добросовестный и грамотный заказчик. Обладает редкой для заказчика чертой - способностью видеть свой проект объективно. Хоть в проекте и оказалось большое количество правок, но все они были обоснованными и действительно улучшили конечный результат. По оплате все четко и быстро. Я за свою работу получил бонус сверху =) - это всегда приятно. Спасибо! Рад с вами работать.

Заявки фрилансеров

Eney
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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