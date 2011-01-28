Сделать 3 Flash баннера

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Завершен12 заявок276 просмотров

Нужно сделать 3 красивых(!!!) Flash баннера. Сроки 24 часа. Если не можете сделать 3 баннера за 24 часа - просьба не отписываться в проекте.

Тематика: Реклама партнёрки для Forex'а.

Требования:

* размер баннера - 500x45

* 40 кБайт

* Баннер не должен быть агрессивным по цветовой гамме и анимации.

14 лет назад
giorgio
Говард 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Iron
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$100
1 день
Работа сделана на отлично! В кратчайшие сроки и при этом без потерь качества. Очень толковый флешер.
Все отлично. Четкое ТЗ, моментальная оплата. Всем рекомендую! Буду рад дальнейшему сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Iron
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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