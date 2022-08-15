Требуется разработка макета баннера для фитнес проекта. Фон в благородных цветах (розовый, фиолетовый, голубой), с размещением силуэта девушки или фото фитоняшки. Добавить яркие акценты на фоне и логотип не по центру, с 3D-буквами. Рассматриваются различные варианты дизайна.