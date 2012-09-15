1С Программинг: Разработка аналога программы

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Закрыт5 заявок244 просмотра

1С 8.2. Требуется разработать аналог программы (покажу в личку). Уже есть наработки. Только для опытных 1С программистов.

13 лет назад
allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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