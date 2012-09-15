Здравствуйте! Необходимо написать простую базу данных. Оболочка на ваш выбор. Можно аксэс. Есть база на аксэсе которая полностью подходит, но ее немного необходимо переделать. (Убрать одну ошибку и добавить несколько функций) ...
Сайт - база данных
Добрый день!
Необходимо:
1. Создать сайт автомобильной тематики. С базой данных, что бы пользователь мог делать ограниченное количество запроовы в базу данных ( должна быть проверка пользователя на уникальность). Т.е. пользователь должен регистрироваться и иметь личный кабинет в котором администратор может настраивать кол-во запросов в базу для каждого пользователя (финансовая составляющая). И естественно должна быть защита от взломов.
2. Создние Приложения под Андроид для запросов в данную базу
3. Создание виджета для установки на другие сайты
Прошу сообщать о сроках проведения работ и стоимости.
Заявки фрилансеров
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