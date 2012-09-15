Сайт - база данных

Добрый день!

Необходимо:

1. Создать сайт автомобильной тематики. С базой данных, что бы пользователь мог делать ограниченное количество запроовы в базу данных ( должна быть проверка пользователя на уникальность). Т.е. пользователь должен регистрироваться и иметь личный кабинет в котором администратор может настраивать кол-во запросов в базу для каждого пользователя (финансовая составляющая). И естественно должна быть защита от взломов.

2. Создние Приложения под Андроид для запросов в данную базу

3. Создание виджета для установки на другие сайты

Прошу сообщать о сроках проведения работ и стоимости.