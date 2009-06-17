Есть рабочая программа, но ее надо чуть чуть доработать а точнее поправить код вывода отчетов в формате Excel. Программа написана на Delphi. Исходный код вышлю на почту.Вообщем задание кратко звучит так: "Сделать вывод отчетов в ...
БД на FoxPro для Windows
Требуется сегодня до 23 часов по Москве сделать простенькую БД(3-6 таблиц) на FoxPro.
БД должна быть с интерфейсом, формами, отчетами.
Также иметь банальные функции добавления, удаления, редактирования, сохранения данных, поиска, фильтрации и сортировки.
Тема БД - Недвижимость предприятия
Плачу до 30 долларов.
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