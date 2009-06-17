БД на FoxPro для Windows

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Закрыт3 заявки219 просмотров

Требуется сегодня до 23 часов по Москве сделать простенькую БД(3-6 таблиц) на FoxPro.

БД должна быть с интерфейсом, формами, отчетами.

Также иметь банальные функции добавления, удаления, редактирования, сохранения данных, поиска, фильтрации и сортировки.

Тема БД - Недвижимость предприятия

Плачу до 30 долларов.

16 лет назад
Miku
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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