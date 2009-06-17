Простая база для агентства недвижимости

  1. Биржа фриланса
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Закрыт25 заявок687 просмотров

Все во вложении, так же необходимо сделать защиту от копирования какой нибудь генератор ключа с привязкой к железу или незнаю как это сделать , что бы в агентстве сотрудник не смог тупо скопировать на другой комп или кому нибудь подарить программу или уйти с ней. или того хуже уйти с БД

+ мне нужно будет время на тестирование софта в организации

нужна работа по локалке, это не веб приложение, которое должно просто устанавливаться без доп софта желательно

Предложения от алчных специалистов рассматривать не будем.

16 лет назад
reasoft
Денис 
48 лет
16 лет в сервисе
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16 лет назад
6 отзывов

Выбранные исполнители

sslab
42 года
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$100
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leechdraw
Vadim 
41 год
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Был
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$50
10 дней

Заявки фрилансеров

sslab
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
leechdraw
Vadim 
41 год
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад

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