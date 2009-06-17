Простая база для агентства недвижимости

Все во вложении, так же необходимо сделать защиту от копирования какой нибудь генератор ключа с привязкой к железу или незнаю как это сделать , что бы в агентстве сотрудник не смог тупо скопировать на другой комп или кому нибудь подарить программу или уйти с ней. или того хуже уйти с БД

+ мне нужно будет время на тестирование софта в организации

нужна работа по локалке, это не веб приложение, которое должно просто устанавливаться без доп софта желательно

Предложения от алчных специалистов рассматривать не будем.