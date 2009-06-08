Проблемы с базой данных

Проблема заключается в том что сайт падает постоянно. На хостинге зарубежном пишут что это из-за того что больше 75 000 запросов к базе данных в час. Но такого не может быть т.к. посещалка 10 чел в час. Нужен спеуиалист который найдет проблему в скриптах из-за чего они делают нагрузку к базе данных и исправить это. Движок друпал. Писать только тем кто понимает в этом во всем.