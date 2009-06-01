Разработка базы данных

Есть проект, по поиску документов, я его реализовал в связке Apache+MySQL+PHP теперь задача сделать его рабочим с компакт диска т.е. перевести его на MSSQL+(Deplhi или С++). Желательно что бы программа запускалась без инсталляции или с минимальной.

Что умеет проект:

1) Точный поиск по:

1.1) Выбор категории

1.2) Выбор раздела

1.3) Выбор типа документа(т.е.) записка, накладная, отчет и т.д.

1.4) от такого то числа.

2) Поиск по словам и фразам.

Название статей и тело статей индексированы FULLTEXT.

При выводе результата поиска, так же выводятся:

2.1) Выбор категорий где найдены документы.

2.2) Выбор раздела где найдены документы.

2.3) Выбор типа документа(т.е.) записка, накладная, отчет и т.д. где найдены документы.

2.4) от такого то числа где найдены документы.

Кроме этого, документы могут содержать ссылки на другие документы(делается ручками в админке)

Это далеко не все, это основное, есть еще и админка и автозагрузка дампа и т.д.

Проект большой, деньги есть, жду предложений.