Требуется написать программку с функциями екселя Основные задачи: Изменяемые параметры, такие как процент подоходного налога за основное время, процент налога за переработку в будний день, в выходной, ежедневные командировочные, надбавка за ночные часы ...
Разработка базы данных
Есть проект, по поиску документов, я его реализовал в связке Apache+MySQL+PHP теперь задача сделать его рабочим с компакт диска т.е. перевести его на MSSQL+(Deplhi или С++). Желательно что бы программа запускалась без инсталляции или с минимальной.
Что умеет проект:
1) Точный поиск по:
1.1) Выбор категории
1.2) Выбор раздела
1.3) Выбор типа документа(т.е.) записка, накладная, отчет и т.д.
1.4) от такого то числа.
2) Поиск по словам и фразам.
Название статей и тело статей индексированы FULLTEXT.
При выводе результата поиска, так же выводятся:
2.1) Выбор категорий где найдены документы.
2.2) Выбор раздела где найдены документы.
2.3) Выбор типа документа(т.е.) записка, накладная, отчет и т.д. где найдены документы.
2.4) от такого то числа где найдены документы.
Кроме этого, документы могут содержать ссылки на другие документы(делается ручками в админке)
Это далеко не все, это основное, есть еще и админка и автозагрузка дампа и т.д.
Проект большой, деньги есть, жду предложений.
Заявки фрилансеров
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