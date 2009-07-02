Нужна простая БД, не более 200000 записей

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен10 заявок631 просмотр

Цель:

анализ телефонных тарифов по разным направлениям в зависимости от цены, качества и объема, а затем формирование сетки тарифов для выгрузки в биллинг.

Загрузка данных из Excel файлов, необходимо уметь обрабатывать разные форматы. Выгрузка в формате для биллинга.

Перечень типовых запросов не более 10, обсуждается отдельно.

Срок: 1 неделя, затем предварительный просмотр результата + доработки 1 неделя.

Подробности:

Пример файлов во вложении см. лист 1 и лист 2.

Это тарифные планы от разных операторов. Назовем их закупочные тарифные планы. Таких тарифных планов может появляться 2-3 в месяц, задачи хранить все тарифные планы нет, постоянно нужно иметь около 7.

Также у каждого закупочного тарифного плана должен быть признак, какому оператору он принадлежит.

Таким образом нужно уметь добавлять и удалять те или иные закупочные тарифные планы.

Из набора тарифных планов необходимо формировать закупочные тарифы:

Наиболее вероятный запрос -- минимальные цены по каждому коду направления с указанием принадлежности данного кода оператору.

Также возможен запрос -- минимальные цены по каждому коду направления с указанием принадлежности данного кода оператору, не учитывая тарифный план оператора "X".

Возможен запрос, когда в закупочный тариф не должно войти "x" самых дорогих направлений.

Сформированный закупочный тариф в текстовом формате загружается в софтсвитч (Федор, поправь меня, если не так)

Из набора тарифных планов также необходимо формировать тарифы на продажу

вариант 1 -- закупочный тариф умноженный на заданный коэффициент

вариант 2 -- группировка по направлениям, например объединение fix и mob с назначением максимального тарифа или даже с назначением тарифа с поправочным коэффициентом (например, я знаю, что по заданному направлению мобильных звонков будет мало и я высталяю коэффициент, который приближает тариф к тарифу фиксированных звонков)

вариант 3 -- группировка по географическому признаку объединение направлений в тарифные зоны (Америка, Европа, Россия и т.д. -- тарифные зоны оговорим отдельно, их д.б. не больше 5)

Других вариантов придумать не смог

Сформированный тариф на продажу в текстовом формате загружается в биллинг

Закупочные тарифы и тарифы на продажу нужно хранить, можно в архиве.

Также интересует возможность загрузки профиля трафика в формате "код направления" - "кол-во минут" с целью определения общей стоимости (по выбранному закупочному или продажному тарифу).

http://spreadsheets.google.com/pub?key=rYPPpdZXdmF3LhUKSAXZN8A&output=html

HTML
16 лет назад
fkrasnov
Федор 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

grf
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$300
4 дня
Ринат, внимательно и вдумчиво выполнил все требования и пожелания. Результат превзошел ожидания. Я получил тот инструмент, который хотел, не вникая в тонкости технологий. Сроки соблюдены. Лишних вопоросов не было. Рекомендую.
Спокойный, приятный в общении заказчик, задачи ставит понятно, с оплатой никаких проблем, рекомендую.

Заявки фрилансеров

grf
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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