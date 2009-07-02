Есть проект, по поиску документов, я его реализовал в связке Apache+MySQL+PHP теперь задача сделать его рабочим с компакт диска т.е. перевести его на MSSQL+(Deplhi или С++). Желательно что бы программа запускалась без инсталляции или с ...
Нужна простая БД, не более 200000 записей
Цель:
анализ телефонных тарифов по разным направлениям в зависимости от цены, качества и объема, а затем формирование сетки тарифов для выгрузки в биллинг.
Загрузка данных из Excel файлов, необходимо уметь обрабатывать разные форматы. Выгрузка в формате для биллинга.
Перечень типовых запросов не более 10, обсуждается отдельно.
Срок: 1 неделя, затем предварительный просмотр результата + доработки 1 неделя.
Подробности:
Пример файлов во вложении см. лист 1 и лист 2.
Это тарифные планы от разных операторов. Назовем их закупочные тарифные планы. Таких тарифных планов может появляться 2-3 в месяц, задачи хранить все тарифные планы нет, постоянно нужно иметь около 7.
Также у каждого закупочного тарифного плана должен быть признак, какому оператору он принадлежит.
Таким образом нужно уметь добавлять и удалять те или иные закупочные тарифные планы.
Из набора тарифных планов необходимо формировать закупочные тарифы:
Наиболее вероятный запрос -- минимальные цены по каждому коду направления с указанием принадлежности данного кода оператору.
Также возможен запрос -- минимальные цены по каждому коду направления с указанием принадлежности данного кода оператору, не учитывая тарифный план оператора "X".
Возможен запрос, когда в закупочный тариф не должно войти "x" самых дорогих направлений.
Сформированный закупочный тариф в текстовом формате загружается в софтсвитч (Федор, поправь меня, если не так)
Из набора тарифных планов также необходимо формировать тарифы на продажу
вариант 1 -- закупочный тариф умноженный на заданный коэффициент
вариант 2 -- группировка по направлениям, например объединение fix и mob с назначением максимального тарифа или даже с назначением тарифа с поправочным коэффициентом (например, я знаю, что по заданному направлению мобильных звонков будет мало и я высталяю коэффициент, который приближает тариф к тарифу фиксированных звонков)
вариант 3 -- группировка по географическому признаку объединение направлений в тарифные зоны (Америка, Европа, Россия и т.д. -- тарифные зоны оговорим отдельно, их д.б. не больше 5)
Других вариантов придумать не смог
Сформированный тариф на продажу в текстовом формате загружается в биллинг
Закупочные тарифы и тарифы на продажу нужно хранить, можно в архиве.
Также интересует возможность загрузки профиля трафика в формате "код направления" - "кол-во минут" с целью определения общей стоимости (по выбранному закупочному или продажному тарифу).
http://spreadsheets.google.com/pub?key=rYPPpdZXdmF3LhUKSAXZN8A&output=html
Выбранный исполнитель
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