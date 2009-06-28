Есть рабочая программа, но ее надо чуть чуть доработать а точнее поправить код вывода отчетов в формате Excel. Программа написана на Delphi. Исходный код вышлю на почту.Вообщем задание кратко звучит так: "Сделать вывод отчетов в ...
Создание БД.
Создать базу данных в MS Access. Только MS Access!!! другие варианты не рассматриваются.
У меня есть данные , тоесть заполненные таблицы.
Мне нужно сделать программу по магазину.
Чтобы по имени сотрудника, отдела можно было вывести сведения. С возможностью редактирования(Добавления, удаления, коректирования)
Я думаю суть понятна. За подробностями в ПМ.
Могу предоставить аналог такой базы.
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