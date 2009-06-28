Создание БД.

Создать базу данных в MS Access. Только MS Access!!! другие варианты не рассматриваются.

У меня есть данные , тоесть заполненные таблицы.

Мне нужно сделать программу по магазину.

Чтобы по имени сотрудника, отдела можно было вывести сведения. С возможностью редактирования(Добавления, удаления, коректирования)

Я думаю суть понятна. За подробностями в ПМ.

Могу предоставить аналог такой базы.