Создание БД.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен18 заявок807 просмотров

Создать базу данных в MS Access. Только MS Access!!! другие варианты не рассматриваются.

У меня есть данные , тоесть заполненные таблицы.

Мне нужно сделать программу по магазину.

Чтобы по имени сотрудника, отдела можно было вывести сведения. С возможностью редактирования(Добавления, удаления, коректирования)

Я думаю суть понятна. За подробностями в ПМ.

Могу предоставить аналог такой базы.

16 лет назад
imbareg
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

detheb
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Выполнена практическая часть курсовой работы в среде microsoft access, автоматизация учета студентов. Реализовано: вызов стандартного диалога поиска, обновление списка значений, главная кнопочная форма, группировка данных, подчиненные отчеты, добавлены комментарии. Соблюдены указанные сроки!
Завершена практическая часть курсовой работы в среде microsoft access, автоматизация учета студентов. Оплату получил.

Заявки фрилансеров

detheb
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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