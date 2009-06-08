Есть рабочая программа, но ее надо чуть чуть доработать а точнее поправить код вывода отчетов в формате Excel. Программа написана на Delphi. Исходный код вышлю на почту.Вообщем задание кратко звучит так: "Сделать вывод отчетов в ...
База для движка
Здравствуйте.
Есть вдижек сайта, но у него нет базы данных...
Нам нужно сомтря на сам движек воссоздать базу...
т.е все таблицы, ячейки, соблюдая примерные ограничения,
стандарты и прочее....
Бюджет не высок, но возможно будут еще проекты.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данных1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $10
Создать базу данных в MS Access. Только MS Access!!! другие варианты не рассматриваются. У меня есть данные , тоесть заполненные таблицы. Мне нужно сделать программу по магазину. Чтобы по имени сотрудника, ...Завершен16 лет назад
- $40
Необходимо выполнить задания по СУБД Microsoft Access, SQL за умеренную плату. Моя ася - 27два110421. В помощь мне, т.к. сам не успеваю.Завершен16 лет назад
Проблема заключается в том что сайт падает постоянно. На хостинге зарубежном пишут что это из-за того что больше 75 000 запросов к базе данных в час. Но такого не может быть т.к. посещалка 10 чел ...Базы данных9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $300
Цель: анализ телефонных тарифов по разным направлениям в зависимости от цены, качества и объема, а затем формирование сетки тарифов для выгрузки в биллинг. Загрузка данных из Excel файлов, ...Завершен16 лет назад
Есть проект, по поиску документов, я его реализовал в связке Apache+MySQL+PHP теперь задача сделать его рабочим с компакт диска т.е. перевести его на MSSQL+(Deplhi или С++). Желательно что бы программа запускалась без инсталляции или с ...Базы данных35 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется написать программку с функциями екселя Основные задачи: Изменяемые параметры, такие как процент подоходного налога за основное время, процент налога за переработку в будний день, в выходной, ежедневные командировочные, надбавка за ночные часы ...Завершен16 лет назад
- $5
Разработать базу данных для ВУЗа в MS Access. Информация, необходимая для ВУЗа (это начальные необходимые данные, а не таблица): Курс, группа, факультет, количество человек в группе; информация по студентам: ФИО, группа, оценки по 3 предметам, ...Базы данных2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Необходимо выполнить оптимизацию базы данных MySQL. Подробности через личные сообщения.Базы данных13 заявокЗакрыт16 лет назад
Приватный проект для SergeyBoiko. Необходимо синонимизировать высланную на email БД. и конвертировать в формат БД Joomla. Готовую БД импортировать на сайт. Подробности ТЗ по Icq.Закрыт16 лет назад