Есть рабочая программа, но ее надо чуть чуть доработать а точнее поправить код вывода отчетов в формате Excel. Программа написана на Delphi. Исходный код вышлю на почту.Вообщем задание кратко звучит так: "Сделать вывод отчетов в ...
База данных работников предприятия
Требуется создать базу данных работников предприятия (формат любой на Ваш выбор - MS Access, MySQL, csv и т.п.)
Что нужно:
удобное управление базой данных (можно написать GUI-программу для администрирования либо скрипт на PHP);
напоминание через каждые 3 года, о необходимости повторного прохождения курса (главное возможность смотреть, у кого когда подходит срок пересдачи курса);
Выбранный исполнитель
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