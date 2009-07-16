База данных работников предприятия

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  2. Базы данных
Завершен38 заявок1168 просмотров

Требуется создать базу данных работников предприятия (формат любой на Ваш выбор - MS Access, MySQL, csv и т.п.)

Что нужно:

удобное управление базой данных (можно написать GUI-программу для администрирования либо скрипт на PHP);

напоминание через каждые 3 года, о необходимости повторного прохождения курса (главное возможность смотреть, у кого когда подходит срок пересдачи курса);

MySQLPHP
16 лет назад
MasterJedi
Вадим 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Marriage
Игорь 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$22
5 дней
Игорь оперативно принялся за работу. Уже с первых строчек кода было ясно, что будущий продукт (ПО прикладного характера) выйдет качественным и строго соответствующим ТЗ. Программа также отличается приятным и удобным интерфейсом, что немаловажно для конечного пользователя. Игорь в самые короткие сроки вносил в программу требуемые изменения, корректировки, следуя предложениям и замечаниям. В общем, уже на стадии демо версии, мы очень и очень довольны работой этого программиста. Рекомендуем как опытного, ответственного программиста и приятного в общении человека!
Все супер

Заявки фрилансеров

Marriage
Игорь 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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