База данных работников предприятия

Игорь оперативно принялся за работу. Уже с первых строчек кода было ясно, что будущий продукт (ПО прикладного характера) выйдет качественным и строго соответствующим ТЗ. Программа также отличается приятным и удобным интерфейсом, что немаловажно для конечного пользователя. Игорь в самые короткие сроки вносил в программу требуемые изменения, корректировки, следуя предложениям и замечаниям. В общем, уже на стадии демо версии, мы очень и очень довольны работой этого программиста. Рекомендуем как опытного, ответственного программиста и приятного в общении человека!