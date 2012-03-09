Cистематизация массива текста в базе данных

Базы данныхЗакрытнет заявок183 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

требуется специалист с опытом работы с текстовой информацией и базами данных.

Задание:

1.Создать базу данных текстовой информации с возможностью удобного ввода и вывода данных и контекстным поиском по меткам и ключевым словам.

2. Консолидировать в один документ три книги на тему материнства, систематизировать информацию по разделам, категориям и рубрикам. Написать резюме разделов категорий и рубрик. Создать резюме-ответы по конкретным тематикам внутри рубрик.

3. Обеспечить удобный поиск по словам и меткам внутри разделов, категорий, рубрик и тематических резюме. Построение внутренних логических связей по меткам.

12 лет назад
vitalby
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Клиентская БД на Delphi

    Главное: - Сетевой доступ с различными правами для пользователей - Стандартный функционал клиентской базы для работы менеджеров - даты контакта, тип контакта, дата следующего контакта, договоренности - текущая и будущие, напоминалка просроченных контактов, карточка клиента,формирование отчетов, экспорт ...

    Delphi
    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • АИС по учету контрольно-кассовой техники в ИФНС

    $120

    Необходимо разработать Аис по учету контрольно-кассовой техники в ИФНС. создать БД в Mysql и сам интерфейс (веб-страницы с формами для заполнения и добавления, регистрация пользователей,) и запросы (не менее 5) к бд. Подробнее по разработке ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Таблица с данными FOXPRO

    Есть несколько баз с одинаковой структурой, надо чтобы между базами сверили данные и выявили если есть совпадения, по нескольким категориям

    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Почистить и совместить базы 1С

    Ситуация с 1С мягко говоря не очень хорошая. за год перешли сначала с 7 на 8.1., потом на 8.2. и все базы разрозненные, потому что , как объясняют, бардак был в предыдущих ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Данные из ETKA

    Нуны данные (не все) из автокаталога ETKA в определенном виде MySQL Предлагайте стоимость и сроки или сюда или на асю 195-540-149

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • 1C база

    Имеется сайт на основе oscommerce с базой данных товаров. Необходимо смигрировать данную базу в базу 1С.

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать управ. отчет в 1С

    Написание управ.отчета для типовой конфигурации 1С Бухгалтерии 8.2, задача состоит в том, чтобы собрать данные воедино о доходах и убытка по всем фирмам. В принципе, все есть в типовых отчетах самой 1с, но не очень ...

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • База дилеров завода

    $1000

    Клиентская часть База данных с личным кабинетом для каждого Дилера Формами - Заказа счета, Срочного сообщения. Запроса сроков. 3 раздела Счета - отображаются счета и комментарии, Заказы - отображаются заказы и их готовность, ...

    Базы данных11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад