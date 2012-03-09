Cистематизация массива текста в базе данных

требуется специалист с опытом работы с текстовой информацией и базами данных.

Задание:

1.Создать базу данных текстовой информации с возможностью удобного ввода и вывода данных и контекстным поиском по меткам и ключевым словам.

2. Консолидировать в один документ три книги на тему материнства, систематизировать информацию по разделам, категориям и рубрикам. Написать резюме разделов категорий и рубрик. Создать резюме-ответы по конкретным тематикам внутри рубрик.

3. Обеспечить удобный поиск по словам и меткам внутри разделов, категорий, рубрик и тематических резюме. Построение внутренних логических связей по меткам.