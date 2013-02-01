Delphi+Oracle или +MySql программу написать

Базы данныхЗакрыт4 заявки248 просмотров
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Требуется написать программу на Delphi с использованием базы данных либо Oracle(что лучше наверное) либо MySql не суть важна, главное результат. Задача следующая:

Есть неработающий исходник на Delphi7 там уже написана основа это где то 50% того что нужно,ее доделать или переделать с нуля как Вам удобно, и БАЗА ДАННЫХ там есть Oracle , в прикрепленных файлах на картинках:

1) постановка задачи я нарисовал чтобы понять что нужно сделать, там только связь ТЕМА+ФИЗическое лицо, так же надо будет по аналогии ТЕМА+Юридическое лицо , помимо этого добавить вкладки на общую форму: делопроизводство, файлы, договора, закупки, темы, департамент.

2) по юридическому лицу форма такая, вкладка первая на фрейме

3) по физическому лицу форма такая, вкладка вторая фрейме

4) похожие вкладки сделать для: делопроизводство, файлы, договора, закупки, темы, департамент нужно будет сделать и что то придумать с авторизацией и как эту программу через локальную сеть передавать(то есть аналог сайта), по авторизации только админу видны вкладки темы и департамент.

За подробностями пишите в личку.

То есть написать интерфейс по базе данных, база есть и ER-диаграмма и в MySql,

в интерфейсе на фрейме 8 вкладок:юр_лицо/физ_лицо/делопризводство/файлы/договора/закупки,/темы/департамент

Сроки максимум до 10 апреля, чем раньше тем лучше.

Цену предлагайте, разумную естественно. Оплату гарантирую.

MySQLOracleDelphi
11 лет назад
skorost
Сергей 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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