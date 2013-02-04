Помощь в настройке автоматического импорта

Ищется человек, для коррективов в базе FileMaker. Оплата сдельная. Без опыта работы в программе, просьба не писать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить программу Excel для автоматического импорта из папок текстовых файлов которые постоянно обновляются.
- Похожие заказы
- Базы данныхнет заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужен обработчик внешних ссылок сайта + пользовательская часть для просмотра статистики. на php + mysql Внешние ссылки идут через редирект, сохраняются в лог переходов, статистику можно просмотреть в разных режимах. Вышлю отдельно подробное ТЗ со скриншотами. Требования к ...Базы данных5 заявокЗакрыт11 лет назад
Сделать БД на oracle, также написать соответствующие заданию триггеры и реализовать процедуру. Сделать forms. Все более подробно описано в архиве. Т.к. я студент необходимо сделать с подробными комментариями (комментарии как работает и комментарии по коду) ...Закрыт11 лет назад
Добрый день. Нужен человек который сможет сделать простой скрипт замены некоторых символов в названии фотографии товара. Например сейчас: GT0029 (6).jpg а надо: GT0029_6.jpg. т.е. убрать пробелы если надо и скобки, заменив первую на нижний слэш. ...Базы данных1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно организовать xml-фид базы данных квартир с сайта агентства недвижимости с такой структурой: http://www.cian.ru/nd/validator/help/index.php Рассмотрю только предложения с указанием цены (диапазона) и сроков.Базы данных1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужна консультация по методике получения (расчёту) цен из базы данных программы, работающей с каталогом автозапчастей сайта (компания "Автотехникс" ). Ссылка http://autotechnics.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=80 Суть проблемы: не удаётся установить соответствие содержимого таблиц БД с отображаемыми в программе значениями ...Базы данных3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно поднять БД Оракал проблемма заключается в слетевшей ОС. Винчестер подключен к др. серверу следовательно служба БД не запускается.Закрыт11 лет назад
- $25
Добрый день. Необходима максимальная база сайтов DLE, которые соответствуют следующим требованиям: 1) Русскоязычный ресурс 2) ОБЯЗАТЕЛЬНО присутствует форум DLE Forum !ТОЛЬКО! версии 2.6 или 2.6.1 3) Необходима только ссылка на сайт типа http://sait.ru Заявки принимаются от исполнителей уже работавших с ...Базы данных1 заявкаЗакрыт11 лет назад
в общем есть программа внутри которой есть база данных с расширеним .sdb суть задачи такова вытащить инфу из этой базы в эксель,и можно ли сделать так чтобы этот процесс автоматизировать(программу какую-то написать или алгоритм),потому как ...Базы данных5 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем добрый день, спасибо что интересуетесь проектом. Дано: 2 файла. 1 файл с ~4000 записями, 2й файл с ~350 записями. каждая запись — это название товара. эти 2 файла по товарам пересекаются по примерно 200–300 записям. ...Закрыт11 лет назад