Помощь в настройке автоматического импорта

$100
Базы данныхЗавершен4 заявки150 просмотров
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Необходимо настроить программу Excel для автоматического импорта из папок текстовых файлов которые постоянно обновляются.

11 лет назад
KirsanovEvgeny
Евгений 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
shytnik_igor
Игорь 
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
10 дней назад
11 лет назад
$50
1 день
Заказ выполнен быстрее чем я ожидал. Человек приятен в общении, отвечает на любые вопросы. На данном этапе готовлю следующее тз Игорю. Настоятельно рекомендую!
Конкретная постановка задачи, быстрая оплата, замечательный заказчик!!!
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