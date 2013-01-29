Задача по mysql

Добрый день. Нужен человек который сможет сделать простой скрипт замены некоторых символов в названии фотографии товара. Например сейчас: GT0029 (6).jpg а надо: GT0029_6.jpg. т.е. убрать пробелы если надо и скобки, заменив первую на нижний слэш. В базе много таких названий, поэтому нужно чтобы запустить скрипт и он все автоматом переиминовал.