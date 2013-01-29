Задача по mysql

Нужен обработчик внешних ссылок сайта + пользовательская часть для просмотра статистики. на php + mysql Внешние ссылки идут через редирект, сохраняются в лог переходов, статистику можно просмотреть в разных режимах. Вышлю отдельно подробное ТЗ со скриншотами. Требования к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Нужен человек который сможет сделать простой скрипт замены некоторых символов в названии фотографии товара. Например сейчас: GT0029 (6).jpg а надо: GT0029_6.jpg. т.е. убрать пробелы если надо и скобки, заменив первую на нижний слэш. В базе много таких названий, поэтому нужно чтобы запустить скрипт и он все автоматом переиминовал.
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