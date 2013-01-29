Создать базу данных клиентов

Базы данныхЗакрыт3 заявки215 просмотров
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Здравствуйте товарищи фрилансеры. Нам нужен программист для создания толковой базы данных клиентов в дальнейшем адаптирования ее для использования на android и ios. Программа будет создаваться для последующей реализации потребителям.Детали при личной переписке.

11 лет назад
aseevdesign
Асеев 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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