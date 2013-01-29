Разработать базу данных

Ищется человек, для коррективов в базе FileMaker. Оплата сдельная. Без опыта работы в программе, просьба не писать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Распределенная реляционная база данных
Подробности во вложении.
Нужны комментарии в коде.
Срок до 08.02, максимум до 10.02. Бюджет 2000 руб.
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