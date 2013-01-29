Создать защищенные диапазоны в таблице Google docs

Есть 5 таблиц в google docs

каждая таблица содержит по 100 блоков (блок состоит из 7-15 столбцов и 11 строк).

Задача:

В каждом блоке есть ячейки, которые нужно защитит от изменений посторонними пользователями.

таблица 1 - по 4 диапазона ячеек для защиты в каждом блоке;

таблица 2-5 - по 2 диапазона для защиты в 1 блоке.

вероятно нужно делать ручками, но возможно можно автоматизировать процесс.

примеры в атаче.

сроки/цены, оплата по готовности.