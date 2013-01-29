База данных заказов

Здравствуйте.

Требуется создать программу (базу данных) для сетевого использования.

Программа должна поддерживать несколько уровней входов в базу (администратор, секретарь, старший менеджер, менеджер)

Основные обязанности проги: Вести базу данных заказов и заказчиков и иметь хорошую систему фильтрации. Важный фактор - прога должна уметь выводить нужные данные на печать и иметь функцию выгрузки в эксель.

Так же хотелось бы чтобы прогу можно было установить на удаленные точки оказания наших услуг.

Оплата по договоренности.

Предпочтительный способ связи - скайп (печатная версия) ranzh_troitsk