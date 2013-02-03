Восстановление базы данных

Базы данныхЗавершен2 заявки161 просмотр
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У хостера накрылся жесткий диск, бэкапов базы не было.

Запустились в режиме innodb_force_recovery и слили , что удалось.

Нужен специалист, который проконсультирует по текущей ситуации и если будет возможность восстановить базу, то возьмется за это дело.

11 лет назад
SeaSoul
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
Zignude
Сергей 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Отлично справился с поставленной задачей и спас базу данных сайта, а главное быстро и качественно, советую всем данного исполнителя!
Все отлично! Доволен работой с Дмитрием.Оплата сразу после проверки. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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