MySQL Database Slava-master set up, Query optimisation

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Закрыт3 заявки269 просмотров

Необходимо настроить Master-Slave репликацию, а так же произвести оптимизацию нескольких тяжелых запросов к базе MySQL.

Требования:

            - Возможность общаться на английском языке

            - Способность работать самостоятельно и в команде

            - Опыт работы от 3+ лет в области администрирования баз данных с сильным знанием MYSQL

MySQL
8 лет назад
erar1
Алина 
41 год
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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