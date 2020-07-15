Нужна база товаров в формате XLS, CSV, YML, XML

Нужно для выгрузки на сайт PROM, база товаров запчастей следующего вида:

Фото, без водных знаков и тд, название детали, номер детали, средня цена.

Цену будет редактировать, она не принципиальная. Главное фото, бу запчасти и название.

Для начала можно по одной из авто, пример Mazda 6 gg 2.0i

Дайте ответ, можно ли такое реализовать и цены за выполнения.