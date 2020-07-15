Как сделать поиск в заданном диапозоне? Например таком, ввести в поле поиска 1-10 (с какими-то служебными символами), а в результате тотал командер (или любой другой софт) нашел и вывел на панель мне файлы. Т.е. ...
Нужна база товаров в формате XLS, CSV, YML, XML
Нужно для выгрузки на сайт PROM, база товаров запчастей следующего вида:
Фото, без водных знаков и тд, название детали, номер детали, средня цена.
Цену будет редактировать, она не принципиальная. Главное фото, бу запчасти и название.
Для начала можно по одной из авто, пример Mazda 6 gg 2.0i
Дайте ответ, можно ли такое реализовать и цены за выполнения.
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