Нужна база товаров в формате XLS, CSV, YML, XML

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Закрыт3 заявки938 просмотров

Нужно для выгрузки на сайт PROM, база товаров запчастей следующего вида:

Фото, без водных знаков и тд, название детали, номер детали, средня цена.

Цену будет редактировать, она не принципиальная. Главное фото, бу запчасти и название.

Для начала можно по одной из авто, пример Mazda 6 gg 2.0i

Дайте ответ, можно ли такое реализовать и цены за выполнения.

5 лет назад
GRiDxDarK
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