Есть таблица с формулами exel нужно автоматизировать чтоб с внешнего ресурса заполнялась и считала,шаблон есть,все есть работа для опытного займет несколько часов,если интересуетесь спортивными событиями тоже будет мнтересно выигрывать
Пасер Яндекс карты 2 гис по темам
Нужны базы данных с яндекс карт , или 2 гис по запросам Автосервис, Шиномонтаж, кузовной ремонт
нужны данные телефон и E-mail при его наличии
Заявки фрилансеров
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