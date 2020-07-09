Помощь с кодировкой MySQL

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Post запросом отправляю Тест фио

Php d базу данных MySQL записывает u0442u0435u0441u0442 u0444u0438u043e

Не могу решить вопрос, в интернете ответа не нашел 

MySQLPHP
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ArtemBA
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