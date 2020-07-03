Создать парсер и последующий фильтр (на PHP) – выбор подходящего банк

Основная задача: подобрать по определенным критериям банк для получения клиентом банковской гарантии (далее – БГ).

Для этого необходимо реализовать 2 парсера с разных источников и 1 фильтр по заданным критериям.

ПАРСЕР МОДУЛЬ:

Пользователь вводит идентификационный номер закупки (в соответсвии с сайтом zakupki.gov.ru), модуль парсера будет парсить страницу тендера с госзакупкок, вытаскивая со страницы следующие данные:

a. ФЗ

b. Юр лицо которое осуществляет заказ

c. ИНН Заказчика

d. Юр адрес заказчика

e. Факт адрес заказчика

f. Стоимость контракта (для сравнения с сумой БГ)

g. Валюта контракта

h. Дата и время окончания срока подачи заявок

i. Дата проведения аукциона (до какой даты надо будет подготовить БГ)

j. Дата окончания контракта (до какой даты будет выпускаться БГ)

k. Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги (если оно есть)

l. Капитальное строительство (есть ли такой вид работ в закупке).

ПАРСЕР МОДУЛЬ 2:

Модуль который получает информацию с базы данных о компании об организациях (например "Контур фокус", "Спарк", "За честный бизнес"). Подключение к базе данных оплачивается Заказчиком отдельно. И через API вытягивает следующие данные о клиенте:

a. Организационно правовая форма

b. Наименование юр лица

c. Фактический адрес юр лица

d. Юридический адрес юр лица

e. Дата регистрации

f. Уставной капитал

g. Количество выполненных гос контактов

h. Максимальная суммы выполненного гос контракта

i. Наличие арбитражных дел (ответчик или третье лицо)

j. Сумма по арбитражным делам и их объем в денежном выражении

k. Наличие исполнительных листов и их объем в денежном выражении

l. Наличие убытка за последний год и их объем в денежном выражении

m. Наличие убытка за последний квартал и их объем в денежном выражении

n. Наличие задолженности по налогам и их объем в денежном выражении

o. Блокировка счетов

p. Наличие отрицательных чистых активов и их объем в денежном выражении

q. Объем выручки в денежном выражении

r. Наличие нерезидента (сама компания зарегистрирована в другой стране и/или учредители иностранцы)

Если по каким-то причинам системе не удалось получать какую-то информацию или сервис откуда берутся данные не работает, то попросить пользователя ввести данные вручную.

ФИЛЬТР МОДУЛЬ

Модуль сопоставляет полученные из парсера значения с заданными администратором значениями по каждому банку и выдает список банков.

Перечень параметров, по которым осуществляется подбор банков:

a. Виды БГ (банковской гарантии) которые банк может выпускать

b. Требования к сроку БГ

c. Требования к сроку сумме БГ

d. Требования к территории нахождения заказчика, исполнителя, и место проведения работ.

e. Требования к организационно правовой форме

f. Требования к сроку ведения бизнеса

g. Требование к наличию опыта выполнения гос контактов (проверка осуществляется по нескольким параметрам, количество выполненных контрактов и сумма выполненного контракта равна или больше суммы запрашиваемой БГ)

h. Требования к контракту в иностранной валюте

i. Требования к размеру уставного капитала

j. Требование к налоговым задолженностям

k. Требования к арбитражным делам

l. Требования к исполнительным листам

m. Требования к блокировке счетов

n. Требования к чистым активам

o. Требования к наличию годового убытка и его размеру

p. Требования к наличию квартального убытка и его размер

q. Требования к объему выручки

r. Требования к нерезидентам

s. Требования к виду работ, связанных с капительным строительством

t. Наличие поручителей если контракт выше какой-то суммы или отсутствует опыт исполнения данных контрактов на сумму БГ

u. Банк соответствует требованиям (РЖД, Ростелеком, Ростех …)