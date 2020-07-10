Всем привет, у меня нестандартная задачка. Опишу как есть целиком, чтобы был ясен смысл задачи. Я занимаюсь предметной съемкой, снял 10 предметов в 10 ракурсах итого 100 фото. Изначально фото было 150, но 50 файлов ...
Поиск файлов в заданном диапазоне
Как сделать поиск в заданном диапозоне? Например таком, ввести в поле поиска 1-10 (с какими-то служебными символами), а в результате тотал командер (или любой другой софт) нашел и вывел на панель мне файлы.
Т.е. вот такие регулярки для тотала мне не надо
DSC00002.jpg
DSC00003.jpg
DSC00005.jpg
DSC00008.jpg
DSC00010.jpg
Важно! Файлов много доходят до DSC09999.jpg иногда нужна выборка из 150-1300
Только пожалуйста, никаких тимвьюеров, никаких подключений к моему компу, никаких написаний программ. Задача простейшая. Снимите видео как вы это сделали (можно не всего экрана), и я перешлю сумму.
Тотал командер или может какой-то другой софт?
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