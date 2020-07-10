Поиск файлов в заданном диапазоне

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Как сделать поиск в заданном диапозоне? Например таком, ввести в поле поиска 1-10 (с какими-то служебными символами), а в результате тотал командер (или любой другой софт) нашел и вывел на панель мне файлы.

Т.е. вот такие регулярки для тотала мне не надо 

DSC00002.jpg

DSC00003.jpg

DSC00005.jpg

DSC00008.jpg

DSC00010.jpg

Важно! Файлов много доходят до DSC09999.jpg иногда нужна выборка из 150-1300

Только пожалуйста, никаких тимвьюеров, никаких подключений к моему компу, никаких написаний программ. Задача простейшая. Снимите видео как вы это сделали (можно не всего экрана), и я перешлю сумму.

Тотал командер или может какой-то другой софт?

5 лет назад
Kirimbay
Кирилл 
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