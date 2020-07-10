(PHP) POST методом из админки Друпала в карточку товара ИМ отправлять

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Закрыт1 заявка643 просмотра

(PHP) POST методом из админки Друпала вкарточку товара ИМ отправлять данные (добавлять редактировать товары)

Скрипт ПХП :

-       Логиниться в админку друпала

-       На вход массив данных о товаре (название,описание, много других данных, ссылки ПИКЧИ…) – исходя из полей в карточке товара

– много доп полей добавлено в дефолт версию-       POSTотправляет в друпал данные – товар добавляется в базу.

ВАЖНО! Напрямую в базу писать непредлагать! В этом случае не подходит!  

Результат выполнения задания на веблансере -  класс или несколько функций на ПХП.

DrupalPHP
5 лет назад
Roma123
Роман 
51 год
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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Иван
 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва(-2)
5 лет назад

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