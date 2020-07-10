Необходимо выполнить связь между двумя программами. Т.е. данные одной программы должны выгружаться в другую.
(PHP) POST методом из админки Друпала в карточку товара ИМ отправлять
(PHP) POST методом из админки Друпала вкарточку товара ИМ отправлять данные (добавлять редактировать товары)
Скрипт ПХП :
- Логиниться в админку друпала
- На вход массив данных о товаре (название,описание, много других данных, ссылки ПИКЧИ…) – исходя из полей в карточке товара
– много доп полей добавлено в дефолт версию- POSTотправляет в друпал данные – товар добавляется в базу.
ВАЖНО! Напрямую в базу писать непредлагать! В этом случае не подходит!
Результат выполнения задания на веблансере - класс или несколько функций на ПХП.
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