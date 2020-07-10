(PHP) POST методом из админки Друпала в карточку товара ИМ отправлять

(PHP) POST методом из админки Друпала вкарточку товара ИМ отправлять данные (добавлять редактировать товары)

Скрипт ПХП :

- Логиниться в админку друпала

- На вход массив данных о товаре (название,описание, много других данных, ссылки ПИКЧИ…) – исходя из полей в карточке товара

– много доп полей добавлено в дефолт версию- POSTотправляет в друпал данные – товар добавляется в базу.

ВАЖНО! Напрямую в базу писать непредлагать! В этом случае не подходит!

Результат выполнения задания на веблансере - класс или несколько функций на ПХП.