Доработать отчеты в Power BI

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Закрыт2 заявки1238 просмотров

Ищу junior/middle BI аналитика. Необходимо доработать отчеты в Power BI и разработать несколько новых отчетов для ритейла. 

Задачи: 

  • Визуализация в Power BI (с нас детальное ТЗ на визуализацию);
  • Формировать ТЗ на выгрузку данных для программиста.
Требования: 

  • Занятость: 20+ часов в неделю;
  • Junior / middle;
  • Бюджет и сроки обсуждаются.
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В PDF в приложении представлены скрины отчетов, которые необходимо доработать.

Новые аналогичные отчеты необходимо разработать по показателям:

Продажи

  • Торговая выручка (оборот)
  • Средний чек
  • Структура чека
  • Маржинальность продаж
  • Скидки/оплаты бонусами
  • Возвраты
  • Доля продаж без карты(розничный покупатель)
  • Доля категорий/брендов в продажах
  • Доля заполненных купонов(с сайта)
Клиентские показатели

  • Новых клиентов(за 30 дней)
  • Активных клиентов(покупают в течении 90 дней)
  • Клиенты в зоне риска (от 90 дней до 180)
  • Потерянных клиентов (180+ дней)
Склад/закупки

  • оборачиваемость ден.средств / товаров
  • дифектура (out-of-stock) , %
  • дифектура (out-of-stock) , руб/день
  • Количество товара (60+ дней хранения)
  • Количество товара (90+ дней хранения)
  • Количество товаров в зоне выше нормы оборачиваемости
  • Склад в себестоимости / в ценах продажи
  • Средневзвешенная наценка
5 лет назад
Ushaqov
Андрей 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Антон
 
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