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Поиск в диапозоне и групповое переименование
Всем привет, у меня нестандартная задачка. Опишу как есть целиком, чтобы был ясен смысл задачи. Я занимаюсь предметной съемкой, снял 10 предметов в 10 ракурсах итого 100 фото. Изначально фото было 150, но 50 файлов были отбракованы и осталось 100, т.е. порядок файлов был нарушен.
Теперь мы имеем имена файлов:
DSC00002.jpg
DSC00003.jpg
DSC00005.jpg
DSC00008.jpg
DSC00010.jpg
DSC00013.jpg
DSC00015.jpg
DSC00017.jpg
DSC00019.jpg
При съемке, на бумажку напротив артикула изделия я записывал диапозон цифр который показывал мне фотоаппарат, но выше я указал что часть этих файлов отбракованы и удалены.
Итогом надо сделать так. Из заданого диапозона например 5-10 (что соответствует DSC00005-DSC00010) выбрать файлы это будет DSC00005, DSC00008, DSC00010 и переименовать их в Арт.3595-01, Арт.3595-02, Арт.3595-03
Перечитал 5 раз, вроде все понятно объяснил. Может кто предложит какое решение?
Полагаю что такие манипуляции можно выполнить в тотал командере, но никак не разберусь.
Могу выслать на почту или дать ссылки если кто-то сможет помочь в решении.
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