Поиск в диапозоне и групповое переименование

Всем привет, у меня нестандартная задачка. Опишу как есть целиком, чтобы был ясен смысл задачи. Я занимаюсь предметной съемкой, снял 10 предметов в 10 ракурсах итого 100 фото. Изначально фото было 150, но 50 файлов были отбракованы и осталось 100, т.е. порядок файлов был нарушен.

Теперь мы имеем имена файлов:

DSC00002.jpg

DSC00003.jpg

DSC00005.jpg

DSC00008.jpg

DSC00010.jpg

DSC00013.jpg

DSC00015.jpg

DSC00017.jpg

DSC00019.jpg

При съемке, на бумажку напротив артикула изделия я записывал диапозон цифр который показывал мне фотоаппарат, но выше я указал что часть этих файлов отбракованы и удалены.

Итогом надо сделать так. Из заданого диапозона например 5-10 (что соответствует DSC00005-DSC00010) выбрать файлы это будет DSC00005, DSC00008, DSC00010 и переименовать их в Арт.3595-01, Арт.3595-02, Арт.3595-03

Перечитал 5 раз, вроде все понятно объяснил. Может кто предложит какое решение?

Полагаю что такие манипуляции можно выполнить в тотал командере, но никак не разберусь.

Могу выслать на почту или дать ссылки если кто-то сможет помочь в решении.