Программист БД PostgreSQL

Здравствуйте, Требуется программист профессионал Delphi и БД (FB,IB,итд). Работа – разработка сложных БД под Windows для корпоративного заказчика, поддержка, ведение и развитие БД. Сейчас у меня есть проект который разрабатывался мной 2года и почти завершён, нужно доделать некоторую ...