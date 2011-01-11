Программист БД PostgreSQL

$1000
Базы данныхЗакрыт7 заявок351 просмотр
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Требования:

Опыт работы c любой БД из MSSQL, Oracle, PostgreSQL от двух лет, на уровне оптимизации запросов, написания функций, триггеров.

Опыт работы с PostgresSQL

Наличие выделенного Интернет-канала‚ возможность работы с трафиком от 1 Гб/мес.

Наличие настроенной программы Skype и гарнитуры‚ возможность свободно общаться.

Готовность выполнить тест.

Необходимые навыки:

Умение работать.

Знания алгоритмов сортировки, поиска.

Хорошее понимание архитектуры баз данных.

Умение оптимизировать запросы.

Знание любого языка для создания web-приложений.

Приветствуется знание архитектуры PostgreSQL.

Приветствуется знание PHP.

Умение работать в команде (приветствуется опыт работы с CVS/SVN).

Терпеливое отношение к чужому коду.

Умение читать и понимать техническую литературу на английском языке.

А также‚ активно перенимать опыт коллег и делиться собственным опытом.

Желание учиться.

Обязанности:

Разработка и поддержка механизма поиска информации на базе PostgreSQL (большая БД, highload).

Написание вспомогательных инструментов в виде web-приложений (PHP).

Условия:

Работа удаленно‚ на постоянной основе‚ полный рабочий день по офисным часам (время московское).

Возможно смещение рабочего дня по взаимной договоренности.

Уровень заработной платы 30 000 р.

PostgreSQL
13 лет назад
nataliakjob
Наталья 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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