Здравствуйте, Требуется программист профессионал Delphi и Firebird (+ желательно наличие опыта работы с более мощными СУБД вроде InterBase,MSSQL,Oracle). Работа – разработка сложных БД под Windows для корпоративного заказчика, поддержка, ведение и развитие БД. Сейчас есть проект который разрабатывался ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
Опыт работы c любой БД из MSSQL, Oracle, PostgreSQL от двух лет, на уровне оптимизации запросов, написания функций, триггеров.
Опыт работы с PostgresSQL
Наличие выделенного Интернет-канала‚ возможность работы с трафиком от 1 Гб/мес.
Наличие настроенной программы Skype и гарнитуры‚ возможность свободно общаться.
Готовность выполнить тест.
Необходимые навыки:
Умение работать.
Знания алгоритмов сортировки, поиска.
Хорошее понимание архитектуры баз данных.
Умение оптимизировать запросы.
Знание любого языка для создания web-приложений.
Приветствуется знание архитектуры PostgreSQL.
Приветствуется знание PHP.
Умение работать в команде (приветствуется опыт работы с CVS/SVN).
Терпеливое отношение к чужому коду.
Умение читать и понимать техническую литературу на английском языке.
А также‚ активно перенимать опыт коллег и делиться собственным опытом.
Желание учиться.
Обязанности:
Разработка и поддержка механизма поиска информации на базе PostgreSQL (большая БД, highload).
Написание вспомогательных инструментов в виде web-приложений (PHP).
Условия:
Работа удаленно‚ на постоянной основе‚ полный рабочий день по офисным часам (время московское).
Возможно смещение рабочего дня по взаимной договоренности.
Уровень заработной платы 30 000 р.
- Похожие заказы
- $2500Базы данных3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Здравствуйте, Требуется программист профессионал Delphi и Firebird (+ желательно наличие опыта работы с более мощными СУБД вроде InterBase,MSSQL,Oracle). Работа – разработка сложных БД под Windows для корпоративного заказчика, поддержка, ведение и развитие БД. Сейчас есть проект который разрабатывался ...Закрыт13 лет назад
Здравствуйте! Требуется опытный(!) разработчик 1C. Особенно интересует опыт в интеграции 1С со сторонними источниками данных. Обязательное условие: проживание в Киеве, доступность в Skype в течении рабочего дня (или хотя бы половину дня). Пожалуйста, присылайте примеры работ, которые Вы ...Закрыт13 лет назад
- $2500
Здравствуйте, Требуется программист профессионал Delphi и Firebird (+ желательно наличие опыта работы с более мощными СУБД вроде InterBase,MSSQL,Oracle). Работа – разработка сложных БД под Windows для корпоративного заказчика, поддержка, ведение и развитие БД. Сейчас есть проект который разрабатывался ...Закрыт13 лет назад
- $2000
Ведущий специалист отдела разработки отчетности Приглашается в крупную страховую компанию для работы в проекте усовершенствования КИС. Основные обязанности: Анализ бизнес-процессов и требований заказчика. Разработка и согласование ФТ, ТЗ и другой проектной документации. ...Закрыт13 лет назад
Требуется квалифицированный программист 1C 8 Все подробности обсуждаются в ICQ 577823876Закрыт13 лет назад
- $500
Требования: • опыт разработок на php коммерческих приложений для бизнеса от 2 лет • отличное знание php и MySQL • опыт проектирования БД • самостоятельность в работе • опыт составления пользовательской документации • ответственность, ориентация на долговременное сотрудничество обязательно! • умение укладываться ...Закрыт13 лет назад
- $5000
Здравствуйте, Требуется программист профессионал Delphi и БД (FB,IB,итд). Работа – разработка сложных БД под Windows для корпоративного заказчика, поддержка, ведение и развитие БД. Сейчас у меня есть проект который разрабатывался мной 2года и почти завершён, нужно доделать некоторую ...Базы данных3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5000
Здравствуйте, Требуется программист профессионал Delphi и БД (FB,IB,итд). Работа – разработка сложных БД под Windows для корпоративного заказчика, поддержка, ведение и развитие БД. Сейчас у меня есть проект который разрабатывался мной 2года и почти завершён, нужно доделать некоторую ...Базы данных4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Международная компания приглашает к сотрудничеству для участия в удаленном проекте Администратора баз данных. 1. 3+ года опыта работы. 2. Технологии: MS SQL 2005/2008, Team Foundation/SVN/CVS. 3. Знание технического английского языка. 4. Опыт работы в команде. 5. Желателен опыт удаленной работы.Базы данных3 заявкиЗакрыт13 лет назад